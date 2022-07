Leandro Lima reencontra atores de Pantanal e brinca: ''Tibério, Muda e Levi na cidade grande''

Os atores Leandro Lima, Guito e Bella Campos se reencontraram e posaram juntos para um registro

CARAS Digital Publicado em 02/07/2022, às 14h30

A noite da última sexta-feira, 1, garantiu o reencontro de Leandro Lima (40), Guito (38) e Bella Campos (24), e claro que eles posaram para um registro juntos.

No perfil do Instagram, o intérprete de Levi compartilhou uma foto com os atores e arrancou elogios dos seguidores.

"Araaaa!! Tibério, Muda e Levi foram vistos na cidade grande, em clima de paz. Levi voltou mudado do além", brincou ele na legenda.

Os fãs da novela lotaram os comentários. "Que trio lindo", "Apaixonada no cês", "Perfeição de foto", "Saudades dos três juntos em cena", dispararam.

Vale lembrar que Leandro Lima se despediu das gravações de Pantanal em junho após a morte de Levi.

CONFIRA O REENCONTRO DOS ATORES DE PANTANAL