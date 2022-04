Leandro Hassum fala sobre participação no 'Lady Night': ''Estar ao lado de Tata Werneck é sempre uma honra''

Ator Leandro Hassum contou para Tata Werneck sobre encontro com Larissa Manoela em Orlando durante participação no 'Lady Night'

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 13h43

O ator Leandro Hassum (48) participou do Lady Night exibido na noite de quinta-feira, 28, nas telinhas da TV Globo, e divertiu os fãs ao lado de Tata Werneck (38)!

Em seu feed no Instagram, o comediante compartilhou mensagens de seguidores que acompanharam o programa e não poupou elogios à apresentadora, mãe de Clara Maria (2), que recentemente encantou os fãs ao mostrar a filha tendo 'apagão' igual aos que Pedro Scooby (33) tinha no BBB 22.

"Um dos programas que mais ri do Lady Night com Tata Werneck foi esse com Leandro Hassum hahaha gênios", "Foi um dos melhores Lady Night da Tata Werneck, com o incrível Leandro Hassum", "Sério, o Lady Night de hoje é o melhor de todos os tempos. Eu poderia assistir esse programa com Tata Werneck e Leandro Hassum por horas. Vocês são geniais, sou muito fã!", "Obrigada Lady Night por me manter acordada pra terminar de corrigir minhas provas... Tata Werneck e Leandro Hassum me fazendo dar gargalhadas", exaltaram os fãs nas mensagens.

O artista fez questão de agradecer ao público: "Nada melhor do que receber o carinho de vocês!!! O programa foi tão emocionante quanto divertido! Estar ao lado da @tatawerneck é sempre uma honra! Amo vocês!!!", declarou Leandro Hassum na legenda.

"Você é maravilhoso demais! Te amo! Muito obrigada", agradeceu Tata nos comentários.

Leandro Hassum fala sobre namorados de Larissa Manoela

Durante a entrevista, Tata Werneck brincou ao perguntar quantos namorados de Larissa Manoela o ator conheceu na Disney, já que ele mora nos Estados Unidos. "Três. E ela sempre diz assim: 'eu namoro à beça, né'. Eu nem cumprimento mais. Engraçado que eles se parecem", disse o humorista.

Em seguida, Tata comentou que ela estava 'pegando' seu marido, Rafael Vitti (26), na novela Além da Ilusão. "Ela encontrou comigo há pouco tempo em Orlando e a primeira coisa que ela falou foi assim: "Sabe que vou pegar o Rafa na novela?". Não quero botar pilha não, mas ela falou isso", contou Hassum.

Confira trecho da participação de Leandro Hassum no 'Lady Night' com Tata Werneck:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Hassum (@leandrohassum)