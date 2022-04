Leandro Hassum é o próximo convidado do 'Lady Night': ''Dei o meu melhor'

Ator e comediante Leandro Hassum é o próximo convidado do programa 'Lady Night', exibido pela Globo

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 14h27

O ator e humorista Leandro Hassum (48) é o convidado desta semana do Lady Night, talk show que vai ao ar nas noites de quinta-feira na telinha da Globo.

Em conversa recente com o portal Gshow, o comediante admitiu que ficou nervoso ao encarar as brincadeiras de Tatá Werneck (38) no divertido programa de entrevistas.

"Claro que fiquei nervoso, sou um fã tremendo do programa, vejo o altíssimo nível dos convidados que participam e, por mais que eu saiba da minha capacidade e do meu tempo de humor - e fiquei muito impressionado de ver como o meu tempo de humor e o da Tatá combinam -, ainda assim fiquei nervoso de não conseguir corresponder às expectativas. Fiz de tudo, dei o meu melhor. Foi 155 mil por cento delicioso estar ao lado da Tatá Werneck", confirmou ele que também relembrou de momentos especiais durante a gravação.

"O momento que para mim foi marcante não tem humor envolvido, foi a hora em que a gente meio que esqueceu que estava num programa de entretenimento e fez um desabafo sobre a partida precoce de um grande amigo, um grande ícone da comédia que merece todas as homenagens do mundo, o Paulo Gustavo. Foi um momento muito importante para mim", declarou Hassum que fez questão de elogiar a Tatá.

Elogios para a apresentadora

"Eu me senti muito honrado, não só por ter sido convidado para participar do 'Lady Night', mas por ter sido convidado para um programa que sou fã, principalmente desse gênio que é a Tatá Werneck e um poço de generosidade. Ela me tratou com um carinho e respeito muito grande. Espero voltar", garantiu o artista.