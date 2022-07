Lázaro Ramos relembra cena de 'Cobras e Lagartos' com Francisco Cuoco: ''Foguinho era tendência!''

Ator Lázaro Ramos compartilha cena icônica da novela 'Cobras e Lagartos', na qual interpretou Foguinho, ao lado de Francisco Cuoco

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 12h57

O ator Lázaro Ramos (43) aproveitou o dia de TBT, nesta quinta-feira, 07, para lembrar com carinho um de seus trabalhos mais importantes nas telinhas!

O marido de Taís Araujo (43) relembrou seu papel na novela Cobras e Lagartos, de João Emanuel Carneiro e dirigida por Wolf Maya, que foi exibida em 2066 na TV Globo.

Em seu feed no Instagram, o artista compartilhou uma cena icônica em que seu personagem Foguinho aparece sendo salvo por Omar Pasquim, interpretado por Francisco Cuoco (88).

"Meu Deus, fazia tanto tempo eu não via o Foguinho. Já tinha até esquecido dessa cena e o quanto ela foi inesperada, até pra mim rsrsrs. Isso que é #TBT!!!!!! Matem a saudade junto comigo", disse ele.

Na sequência, ele comentou sobre ter citado a frase "quem tem um amigo, tem tudo" na cena, trecho e título de canção do cantor Emicida (36) com participação de Zeca Pagodinho (63). Lázaro também brincou sobre ter imitado, naquela época, a famosa coreografia da música Envolver, de Anitta (29).

"E olhem só que loucura, uma novela de 2007 eu falo uma frase de @emicida e danço o ‘Envolver’ da @anitta! Foguinho era tendência", escreveu ainda.

Lázaro Ramos se declara para o amigo Wagner Moura

Recentemente, Wagner Moura completou mais um ano de vida e ganhou uma homenagem especial do amigo de longa data Lázaro Ramos. "Hoje é aniversário do meu irmão Wagner. Eu sou muito feliz em tê-lo como amigo, padrinho do meu filho, ser padrinho do seu filho e ter construído uma história junto com você. Sigo aqui torcendo e muito orgulhoso a cada vez que vejo você brilhando nas telinhas e telonas. "Irmão querido, que você tenha muita saúde, muita tranquilidade e que seus passos sejam repletos de realizações positivas", declarou ele.

Confira a cena de Lázaro Ramos como Foguinho em 'Cobras e Lagartos':