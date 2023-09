Lavínia Vlasak revela motivo surpreendente que a fez parar de atuar: ''Sente tudo''

Em entrevista exclusiva para a CARAS, Lavínia Vlasak revela o que a fez deixar as novelas e se pretende voltar ao ar

A atriz Lavínia Vlasak continua na memória de muitos telespectadores por fazer papéis marcantes e de maneira brilhante em várias novelas da Globo como Mulheres Apaixonadas (2003), que está sendo reprisada. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, ela revelou o motivo de ter parado de atuar.

Apaixonada pelo teatro desde a infância, a paixão da artista pelo trabalho foi superada pela vontade de gerar os filhos com tranquilidade e de estar muito presente na rotina deles. Segundo Lavínia Vlasak, a decisão de parar de atuar veio quando ficou grávida.

"Eu realmente não quis trabalhar grávida. A criança sente tudo o que está lá dentro e as novelas são feitas todas em cima de uma ficção que tem que ter algum drama, algum conflito para gente desempenhar, senão a história não tem graça. A gente chora, grita e por mais que a gente saiba que é ficção, o nosso corpo não sabe. E obviamente, o neném ali dentro também não sabe" , explicou sobre as duas gestações que teve.

"Então, optei por não trabalhar grávida e depois que as crianças nasceram também optei por ficar um pouquinho com elas. E foi isso. Na verdade, fiquei um pouquinho fora do radar e aí ficou um pouco mais difícil para voltar. Mas eu estou animadíssima, sempre para voltar", comentou sobre a decisão de ser bastante presente na rotina diária de Felipe, de 13 anos, e Estella, de 11.

A decisão de ter filhos

Casada desde 2007 com o economista Celso Colombo, a decisão de ter filhos veio após os 30 anos. Lavínia Vlasak contou que tudo aconteceu racionalmente após muita conversa. Na época, ela refletiu bastante sobre o desejo de ser mãe.

"Sempre pensei nisso. Mas eu só fui ter filho depois dos 30 porque eu realmente nunca quis que meu filho fosse gerado comigo, gritando e interpretando aqueles conflitos que são muito comuns das ficções. E a minha decisão de ter filhos foi muito racional. Eu e o Celso nós conversávamos e eu pensava ‘poxa, se no final da minha vida for olhar para trás, eu acho que a não ter exercido a maternidade será um ponto de arrependimento. Mas esse relógio biológico não está batendo. E se eu tiver que esperar esse relógio biológico bater, pode ser que meu corpo já não esteja mais apto a gerar’", disse a artista, que fez sua última aparição em um capítulo da novela Bom Sucesso (2019).

"Então, foi uma decisão muito racional e eu agradeço a decisão que tomei. Quanto tempo será que vai demorar para a gente engravidar? É melhor começar logo. A gente vai querer ter o segundo filho, A gente vai querer um tempo para cuidar direitinho do primeiro antes de ter o segundo. Foi tudo muito pensado", comentou como tudo aconteceu.

Lavínia Vlasak voltará a atuar nas novelas?

Após brilhar em novelas da Globo e na Record TV, Lavínia Vlasak tem planos de atuar e de fazer personagens que nunca viveu. "Eu tenho planos de fazer um longa metragem e realizar a produção a partir de um texto meu. E, claro, o outro sonho também é poder interpretar personagens que eu ainda não tive a oportunidade, há coisas bem diferentes do que eu já fiz ", falou.

Para felicidade dos fãs, a atriz revelou que não descarta a possibilidade de fazer novelas. "Acho que isso é uma vontade de todo ator e eu não sou diferente nesse sentido. Sobre retornar às novelas, pretendo voltar sim, se tiver um convite bom porque eu estou doida para acontecer. Voltarei feliz da vida! Meus planos são voltar a atuar e continuar escrevendo . Eu estou querendo produzir os meus próprios textos e eu acho que isso é primordial para mim nesse momento", declarou.