Larissa Manoela: suposto valor do salário da atriz circula na internet

Suposto salário de Larissa Manoela impressiona os internautas. Saiba quanto ela deve ganhar!

A atriz Larissa Manoela (22) fez sucesso na novela Além da Ilusão, da Globo, e segue contratada da emissora. Agora, o suposto valor do salário dela começou a circular pela internet!

O site Observatório da TV informou que Larissa Manoela deve receber R$ 120 mil por mês para ser artista exclusiva da emissora. Ela tem contrato com a Globo até 2025, o que é considerado um contrato longo – principalmente depois que a emissora encerrou os contratos com vários atores veteranos nos últimos tempos.

Além disso, o site Jornal do Bolsão informou que a artista teria um patrimônio de mais deR$ 30 milhões, sendo que tem um faturamento de cerca de R$ 2 milhões por mês por causa de seus contratos publicitários.

Larissa Manoela tá noiva!

Em dezembro de 2022, a atriz Larissa Manoela ficou noiva do ator André Luiz Frambach. O noivado aconteceu durante a viagem deles para Fernando de Noronha. Nas redes sociais, eles mostraram as fotos do pedido de noivado, que aconteceu em um passeio de barco no mar.

“NOIVOS! A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Para vida toda!”, escreveram os atores em seus perfis oficiais no Instagram, através de uma publicação compartilhada pelos dois artistas.

Nas fotos, os pombinhos aparecem curtindo uma viagem de barco pelas lindas águas de Noronha. Quando de repente, André se ajoelha e faz o tão esperado pedido! Nos cliques, ela aparece usando um biquíni roxo, enquanto o ator usa uma camisa branca e shorts.