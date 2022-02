Larissa Manoela se anima com a estreia da novela Além da Ilusão: ''Será mágico''

Atriz Larissa Manoela publica vídeo no Projac no dia da estreia da novela Além da Ilusão

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 12h31

Nesta segunda-feira, 7, é dia de estreia na programação da TV Globo!

A nova novela das seis tem como protagonista Larissa Manoela (21) e Rafa Vitti (26). E a atriz fez questão de usar as suas redes sociais para comentar a sua animação para a chegada na emissora.

No perfil do Instagram, a artista publicou um vídeo no Projac mostrando uma visita mais do que especial.

"Cheguei na @tvglobo pra gravar no dia da estreia da novela e o beija-flor chegou pra confirmar que hoje será mágico! Afinal a visita de um beija-flor é sempre especial porque ele é símbolo do amor romântico, graça, alegria, cura, sorte e suavidade. E assim somos nós! VAMOS JUNTOS ALÉM…ALÉM DA ILUSÃO", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, amigos e fãs mandaram mensagens de apoio: "Sucesso Lari! Vou assistir tudo!", disse Fabiana Karla; "Certeza que será incrível", disparou um seguidor; "Boa sorte, Lari. Você merece muito sucesso", comentou outro.

CONFIRA O VÍDEO DE LARISSA MANOELA