Larissa Manoela reúne elenco de 'Além da Ilusão' e celebra estreia da nova novela: ''Muito amor''

Elenco da nova novela das seis, 'Além da Ilusão', de Alessandra Poggi, se reúne para assistir ao primeiro capítulo da trama na TV Globo

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 09h40

A atriz Larissa Manoela (21) fez o público vibrar com sua estreia nas telinhas da TV Globo!

Os fãs elogiaram a atuação da protagonista no primeiro capítulo da nova novela das seis, Além da Ilusão, da autora Alessandra Poggi.

Par romântico de Rafael Vitti (26), na primeira fase, Larissa dá vida a Elisa e na segunda, interpreta a irmã mais nova de Elisa, Isadora.

Em seu feed no Instagram, na segunda-feira, 7, Larissa Manoela compartilhou um registro com o elenco jovem da trama, que se reuniu para assistir à estreia. Na imagem, ela surgiu ao lado dos atores Danilo Mesquita, Pablo Morais, Ricky Tavares, Caroline Dallarosa, Larissa Nunes, Leticia Pedro, Matheus Dias, entre outros.

"Nossa estreia. Muito amor e energia boa. Foi, é e seguirá sendo lindo", escreveu a jovem na legenda da postagem.

"Você como sempre arrasando", destacou uma fã nos comentários. "Parabéns pela estreia, foi sucesso", disse outra. "Que novela mais linda, já estou completamente apaixonada em cada detalhe! Larissa Manoela é uma das maiores atrizes dessa geração e sempre entrega TUDO, a maior. Esse mundo ainda vai ficar pequeno para ela, voa minha menina", se declarou mais uma admiradora.

Larissa Manoela comemora estreia na TV Globo

Mais cedo, Larissa Manoela postou um vídeo no Projac e falou da estreia: "Cheguei na @tvglobo pra gravar no dia da estreia da novela e o beija-flor chegou pra confirmar que hoje será mágico! Afinal a visita de um beija-flor é sempre especial porque ele é símbolo do amor romântico, graça, alegria, cura, sorte e suavidade. E assim somos nós! VAMOS JUNTOS ALÉM…ALÉM DA ILUSÃO".

Confira o clique de Larissa Manoela com o elenco da nova novela: