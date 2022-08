Larissa Manoela publica fotos inéditas com Rafa Vitti nos bastidores: ''Rugas de preocupação''

Larissa Manoela publica fotos inéditas com Rafa Vitti nos bastidores da reta final de 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 12h57

Apesar de estar de férias na Itália, a atriz Larissa Manoela (21) continua tirando um tempinho para compartilhar registros dos bastidores da última fase da novela Além da Ilusão (TV Globo). Na tarde desta quarta-feira, 10, a atriz posou com o ator Rafael Vitti (26), onde eles aparecem caracterizados como "velhinhos".

Os dois, que interpretam Isadora e Davi na trama, estavam com rugas, além da cantora estar com uma peruca com os cabelos brancos e o ator com uma maquiagem para ficar careca. Ainda nos registros compartilhados no Twitter, os atores posaram fazendo poses divertidas e até "sensualizando".

"Minhas rugas de preocupação. A arte transforma mesmo", escreveu ela com tom de brincadeira.

Larissa Manoela publica fotos inéditas com Rafa Vitti nos bastidores de 'Além da Ilusão':

Mas é claro senhora. pic.twitter.com/NxIxtS8rNk — Larissa Manoela 🏰 (@larimanoela) August 10, 2022