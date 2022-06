Larissa Manoela presta homenagem para atriz mirim de Além da Ilusão: ''Ídola, fã, amiga e irmã''

Sofia Budke, de Além da Ilusão, faz aniversário e recebe declaração nas redes de Larissa Manoela

Não é segredo para ninguém que Larissa Manoela (21) está amando muito fazer parte do elenco de Além da Ilusão.

Inclusive, na última quinta-feira, 09, ela provou isso mais uma vez ao se declarar para Sofia Budke (12), que viveu Isadora na primeira fase da novela.

Em seu Instagram, a atriz e cantora publicou uma sequência de fotos e vídeos de bastidores ao lado da artista mirim.

“Eu a carrego no meu peito todos os dias, literalmente dentro do meu coração”, começou na legenda. “Ela me vem à mente por diversos momentos e está presente nas melhores lembranças. Ela começou dando vida a uma personagem e eu segui contando sua trajetória”.

“Ela é pequena de tamanho, mas gigante de talento. Ela é Sofia Budke! Ela tá de aniversário hoje e merece só as melhores coisas do mundo. Meu desejo é que você siga seu caminho de luz de forma precisa e mágica. Com a cabeça focada e o coração pulsante. Saltitando e encantando cada canto por onde passa, porque você é assim… Doce e terna, comprometida e profunda. Uma borboletinha que ainda vai voar muito por esse mundão”, se derreteu Lari em seguida.

“Feliz aniversário, minha pequena! Que seja um novo ciclo repleto de maravilhas, seja sempre muito feliz. Te amo e tô morrendo de saudades. Da sua ídola, fã, amiga e irmã”, disse ao final.

