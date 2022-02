Larissa Manoela mostra preparação de elenco da novela Além da Ilusão: ''Ser ator é descobrir mil versões''

A atriz Larissa Manoela publicou um vídeo exibindo a preparação para interpretar Elisa e Isadora em Além da Ilusão

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 13h00

Larissa Manoela (21) está bem animada para mostrar cada detalhe da produção da novela das seis, Além da Ilusão.

Nesta quinta-feira, 10, a protagonista compartilhou um vídeo mostrando a preparação dela e de Rafa Vitti (26) para interpretar Elisa, Isadora e Davi no folhetim.

Nas imagens, a atriz exibe conversas e exercícios práticos que foram necessários para as gravações e agradeceu por toda a equipe por trás das câmeras.

"Ser ator e descobrir mil versões de nós mesmos. Registro lindo e precioso do início das preparações de elenco (esse especificamente corporal) de Além da Ilusão com o mestre @luis.igreja. Grata ao poderoso time que me deu todo suporte pra transmitir o que estão vendo na TV. @cristinamourareal e @mariabetaperez com toda sensibilidade do mundo conduzindo nosso elenco, @leilamendesfono amada e genial fonoaudióloga, @ranchoveraovermelhooficial queridos e cuidadosos nas aulas de equitação, @viviandraderj32 deusa da costura e @carlasalesmartins coreógrafa maravilhosa. Juntos além", escreveu ela.

Nos comentários, os fãs enalteceram o trabalho de Lari: "Você atua de maneira não leve e natural! Seu dom e seu talento são impressionantes", "Orgulho da atriz que você é", "Quando o trabalho é feito com amor, a gente reconhece", disseram.

CONFIRA OS BASTIDORES DE ALÉM DA ILUSÃO