Larissa Manoela mostra novas fotos dos bastidores e se despede de 'Além da Ilusão'

Nas redes sociais, Larissa Manoela compartilhou fotos com o elenco de 'Além da Ilusão' e se despediu de seu primeiro trabalho na Globo

O último capítulo da novela Além da Ilusão vai ao ar nesta sexta-feira, 19, e Larissa Manoela (21) usou as redes sociais para se despedir de sua primeira protagonista na Globo.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos dos bastidores ao lado do elenco do folhetim, e agradeceu por tudo que viveu durante as gravações. Além disso, a artista ainda agradeceu a todos que curtiram a trama e torceram por seu sucesso.

"Enfim o fim. E tudo virou além! Além de todos os momentos que vivemos, das cenas que gravamos, das emoções que sentimos, dos temas que abordamos, das amizades que formamos, das horas que passamos rodando, das conversas e passadas de texto a todo canto", começou ela.

E seguiu: "Da lembrança que fica, da energia que radia, da maestria de cada profissional que exerceu o seu trabalho durante todo o processo, dos votos para que um dia a gente se encontre… Além da Ilusão. O meu muito obrigada a todos que tornaram o meu, o nosso sonho real! 'O amor é mágico e sempre será'".

Para finalizar, Larissa Manoela convidou os seguidores da acompanharem o último capítulo do folhetim. "Não percam hoje o último capítulo do novelão... Além da Ilusão!", completou.

