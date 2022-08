Larissa Manoela fala sobre nunca ter sido entrevistada por Jô Soares: ''Grande sonho''

Após morte de Jô Soares, atriz Larissa Manoela falou sobre o sonho que tinha em ser entrevistada pelo apresentador

Publicado em 05/08/2022, às 12h21

Assim como a maioria dos famosos, a atriz Larissa Manoela (21) também lamentou a morte de Jô Soares, aos 84 anos, nesta sexta-feira, 05. Na rede social, a jovem falou sobre nunca ter sido entrevistada pelo grande apresentador.

"Eu tinha um grande sonho de ser entrevistada por ele. Infelizmente esse sonho não se concretizou, mas em meus pensamentos e na minha vasta imaginação fértil quando ainda criança, eu me recordo que de tanto assistir seu programa de entrevista, fiz com que para mim esse momento enfim chegasse", comentou sobre o desejo.

A atriz então aproveitou para homenageá-lo. "Ele deixou um legado cultural gigantesco. Compartilhando conosco sua genialidade e tamanho talento em conduzir um dos melhores programas de entrevistas já vistos na tv brasileira. Ele entrevistava como ninguém. Ele tinha o dom de prender a gente na frente da televisão, dentre tantas outras virtudes que ele possuía. Ele fez história das histórias. Obrigada! Descanse em paz Jô. Meus sentimentos à família", lamentou o falecimento dele.

Nesta sexta-feira, 05, Xuxa Meneghel (59) relembrou momentos no programa de Jô Soares e revelou que nos últimos tempos tentou entrar me contato com ele várias vezes. A loira então comentou o pressentimento que estava tendo.

Ver essa foto no Instagram

Família de Jô Soares explica o motivo da causa da morte não ser revelada

Na madrugada desta sexta-feira, 05, Jô Soares faleceu aos 84 anos no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde estava internado desde julho para tratar uma pneumonia. A causa da morte não foi revelada pela família e nem será.

Durante o programa Encontro (TV Globo), o repórter Tiago Scheuer leu ao vivo uma nota divulgada recentemente à imprensa sobre a causa da morte do apresentador e humorista.

"A causa ainda não foi divulgada e não deve ser, até porque saiu agora pouco uma nova nota do hospital Sírio Libanês dizendo que não haverá sequer uma coletiva de imprensa. Também não vai ter entrevistas médicos que acabaram atendendo o Jô e acompanharam desde o mês passado. Ainda de acordo com essa nota, a família solicitou discrição do caso a pedido do próprio Jô com relação a tudo isso”, explicou.

