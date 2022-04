Larissa Manoela exalta parceria com Paloma Duarte e Malu Galli: ''Grata por esse encontro''

Nas redes sociais, Larissa Manoela postou fotos ao lado das atrizes e agradeceu a parceria

Publicado em 07/04/2022, às 20h32

Larissa Manoela(21) usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para Paloma Duarte(44) e Malu Galli(50).

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos ao lado das colegas de trabalho e exaltou a parceria na novela Além da Ilusão, da TV Globo.

"Estar com @palomaduarteoficial e @malugalli é um verdadeiro primor. Todos os nossos momentos são mágicos e eu sou muito grata por esse encontro que a arte me deu. Aprender com vocês é um grande privilégio que eu busco diariamente captar e trazer pra mim, com olhos bem atentos e escuta aberta", começou ela.

Em seguida, Larissa rasgou elogios para as atrizes e afirmou que aprende muito com elas. "Amor, carinho, respeito e admiração pelas mulheres e atrizes talentosas que vocês são. Mais um dia elas dando um show no espetáculo que é “Além da Ilusão”. Nossa novela tão bem escrita, dirigida, produzida, escalada, roteirizada e atuada. Que orgulho", completou.

Na novela das seis da TV Globo, Larissa interpreta Elisa/Isadora, filha de Violeta (Malu Galli). Já Paloma interpreta Heloísa, irmã mais nova de Violeta e tia de Elisa.

