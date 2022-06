Larissa Manoela curte noitada ao lado de Débora Ozório e Caroline Dallarosa: ''Trio calafrio!''

Larissa Manoela curtiu uma noite de muita diversão ao lado de Débora Ozório e Caroline Dallarosa, suas companheiras em Além da Ilusão

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 17h00

Nesta segunda-feira, 20,Larissa Manoela (21) usou suas redes sociais para exibir uma noite especial que viveu ao lado de Débora Ozório (25) e Caroline Dellarosa (24).

A atriz publicou uma série de cliques onde elas aparecem sorrindo e se divertindo juntas durante um evento, usando looks estilosos.

Larissa apostou em um cropped de manga longa azul combinando com uma calça jeans, Débora usou uma blusa de pelinhos, uma jaqueta branca e também jeans e Carol se vestiu com um cropped listrado cheio de babados e uma calça branca arrasadora.

Na legenda, Larissa apenas escreveu: "Trio calafrio!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Amo as três!", disse um. "Lindas!", falou outro. "As donas de Além da Ilusão", escreveu um terceiro, fazendo referência a novela que onde as três trabalham juntas.

Confira os cliques de Larissa Manoela curtindo uma noitada ao lado de Débora Ozório e Caroline Dallarosa: