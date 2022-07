Larissa Manoela comenta cena de Isadora e Rafael em 'Além da Ilusão': "Preparem os lencinhos e os corações"

Larissa Manoela falou sobre a cena

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 17h17

Larissa Manoela(21) usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 15, para mandar um recado para os fãs da novela Além da Ilusão.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou algumas fotos dos bastidores da gravação de uma cena muito importante da novela das seis da TV Globo, quando Isadora percebe que Rafael é Davi (Rafael Vitti), o médico que namorou sua irmã, Elisa.

Nos registros, é possível ver que Larissa ficou bastante emociona ao gravar o capítulo, e ela fez questão de avisar os fãs para prepararem os lencinhos ao acompanharem a história.

"Preparem os lencinhos e os corações. Hoje é dia de muita emoção em Além da Ilusão. A revelação do Davi para a Isadora. NÃO PERCAM!", escreveu a artista na legenda da publicação.

A cena

Isadora vai ficar em choque ao perceber que Rafael é Davi (Rafael Vitti), o mágico que namorou com sua irmã, Elisa (Larissa Manoela), no passado. O momento da descoberta acontecerá quando ela for se despedir do rapaz na estação de trem.

Nas cenas, Isadora estará no baile de carnaval quando recebe a notícia de que Davi/Rafael está indo embora da cidade. Ela decide ir atrás dele na estação de trem e diz que não podia deixá-lo ir sem se despedir.

Confira: