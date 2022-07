Larissa Manoela aparece nos bastidores de “Além da Ilusão” vestida de noiva

A personagem de Larissa Manoela, Isadora, irá se casar na novela Além da Ilusão e a atriz compartilhou seu look de noiva

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 20h39

Nesta terça-feira, 12, Larissa Manoela (21) compartilhou em seu Instagram os bastidores do casamento de sua personagem Isadora.

Em diversas fotos a atriz aparecia usando um vestido de noiva e ao lado de membros do elenco de “Além da Ilusão” como Rafa Vitti (26), Danilo Mesquita (30), Caroline Dallarosa (24), Debora Osorio (25) e Antonio Calloni (60).

“Isadora vai casar (de novo) e dessa vez é oficial. Querem ver como ela vai reagir? O que terá que suportar? Além da Ilusão caminhando pra mais fortes emoções (é possível ainda ter mais? SEMPRE MAIS)”, escreveu a atriz na legenda da postagem.

O ator André Luiz Frambach (25), que curtiu um cinema com Larissa na noite do dia 11, comentou no post: “Melhor eu nem falar muito pra não me entregar de bobeira”.

Confira aqui o post de Larissa Manoela!