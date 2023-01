Lady Gaga, protesto e cancelamento: Relembre as polêmicas do Globo de Ouro

Em sua 80ª edição, o Globo de Ouro teve trajetória marcada por momentos históricos e polêmicos

Uma das premiações mais populares do mundo, o Globo de Ouro 2023 acontece nesta terça-feira, 10. Em sua 80ª edição, o evento promete recuperar a relevância e importância da premiação na indústria, a qual ficou marcada por momentos históricos e polêmicos .

Criada em 1944, a cerimônia organizada pela Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood já contou com situações escandalosas, desastres e até mesmo gloriosos discursos de artistas, que se surpreenderam com o prêmio. Confira a lista especial:

Lady Gaga

Um dos ícones da cultura pop internacional dos anos 2010, a cantora se consagrou como atriz ao levar para casa o troféu de Melhor em Minissérie por American horror story: Hotel. Na época, a indicação da artista foi elogiada, mas não era esperado que conseguisse conquistar o prêmio.

"Sempre quis ser atriz, mas a música aconteceu primeiro", disse ela emocionada, que disputava contra nomes como Kirsten Dunst, Sarah Hay, Felicity Huffman e Queen Latifah.

Movimento Time’s Up

No ano de 2017 diversas atrizes e celebridades populares dos Estados Unidos se uniram para fazer um grande protesto no tapete vermelho da premiação. Todas usando roupas pretas, elas se manifestaram contra o assédio sexual e a falta de igualdade nos salários entre homens e mulheres da indústria do cinema.

Evento cancelado

Em 2008, o Globo de Ouro surpreendeu a todos ao anunciar o cancelamento do evento. Na época, Hollywood passava por uma grande greve envolvendo roteiristas e foi preciso cancelar a festa que estava marcada para acontecer no dia 13 de janeiro. Em seu lugar, foi transmitido um programa de televisão para anunciar os vencedores de cada categoria.

Tina Fey e Amy Poehler

Em 2013, as comediantes tornaram a 70º Globo de Ouro uma das edições mais elogiadas da história. Depois de diversas crises envolvendo a indústria audiovisual, elas apresentaram a premiação fazendo duras críticas ao machismo presente em Hollywood.

Jodie Foster

A edição de 2013 também ficou marcada pelo discurso da atriz Jodie Foster, que deixou muita gente empolgada e torcendo para ela finalmente sair do armário. Muito discreta quanto a sua intimidade, ela aproveitou o momento que recebeu o prêmio Cecil B DeMille, para fazer um discurso divertido.

"Acredito que tenho um impulso repentino de dizer algo que nunca pude dizer em público... Mas farei. Em voz alta e orgulhosa, ok? Assim, preciso do apoio de vocês nisso", disse ela que finalizou com: "Estou solteira. Sim, estou. Estou solteira".