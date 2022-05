Kourtney Kardashian posta fotos antigas de viagem para a praia com os filhos

Kourtney Kardashian publicou alguns cliques de uma viagem para a praia que fez com os filhos em abril

Nesta sexta-feira, 13, Kourtney Kardashian (43) publicou em seu Instagram alguns cliques de uma viagem que fez com os filhos para a praia mês passado!

A família viajou para Laguna Beach na Califórnia e curtiram uma praia! A Kardashian estava acompanhada dos seus filhos Mason (12), Reign (7)e Penelope (9).

As fotos com os filhos vem uma semana que depois do episódio do reality-show The Kardashians foi ao ar e mostrou que os filhos de Kourtney não ficaram muito contentes com o noivado da mãe com o atual marido, Travis Barker(46).

O episódio que foi gravado em outubro de 2021 mostrou que Kris Jenner (66), mãe de Kourtney, estava organizando o pedido de casamento e decidiu não chamar os netos. Após o pedido, a atual esposa de Travis Barker ligou para os filhos contando a notícia e Penelope reagiu mal.

Porém, após alguns meses tudo se resolveu e Penelope chegou a aparecer em fotos de Natal ao lado de Travis e seus filhos.

