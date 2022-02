Kourtney Kardashian posta foto de 1997, quando tinha 18 anos

Kourtney Kardashian, hoje com 42 anos, é mãe de três filhos e está noiva do músico Travis Baker

Nesta sexta-feira, Kourtney Kardashian (42) postou em seu Instagram um clique seu quando ainda tinha 18 anos, em 1997.

A foto da influenciadora quando ainda era adolescente foi tirada na Universidade Metodista do Sul, em Dallas no estado do Texas. A filha de Kris Jenner (66) frequentou esta universidade por dois anos, antes de ir para a Universidade do Arizona onde se formou em Teatro.

Os seguidores da mãe de Penelope (9), Reign (7) e Mason (12) adoraram o clique de Kourtney quando jovem. Uma fã reagiu à foto escrevendo: "Esse sorriso é tudo". E outra seguidora elogiou: "Você está linda".

Os fãs da noiva de Travis Baker (46) comentaram que a Kardashian não envelheceu nada desde a foto tirada na adolescência. "Você não envelheceu nada", comentou uma fã. Outra seguidora escreveu: "Eu achei que era de hoje, você não mudou nada".

