Kourtney Kardashian diz que últimas temporadas de "Keeping Up With The Kardashians" eram ambiente tóxico

Kortney Kardashian revelou que não estava em um bom momento nas filmagens das últimas temporadas do reality-show

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 17h18

Nesta sexta-feira, 3, Kourtney Kardashian (42) revelou em uma entrevista que as filmagens das últimas temporadas de Keeping Up The Kardashians foram um "ambiente tóxico" para ela.

Em conversa com uma revista americana, a influenciadora contou: "Tinha muita coisa acontecendo, especialmente para mim, pessoalmente não estava em um lugar feliz".

A estrela do reality show disse que mesmo que tentasse ficar feliz durante as gravações, não estava bem. "Acho que eu estava em um tempo que talvez me sentisse mais insegura ou não estava nas melhores relações".

A filha deKris Jenner(66) e Robert Kardashian ainda falou da relação com as irmãs durante a gravação do antigo programa de televisão. "Quando você está fazendo aquilo todos os dias, você não tem espaço para dar uma pausa e ficar, 'Espera, nós realmente nos amamos'".

Um novo reality-show das Kardashian-Jenner!

No último dia 21, um teaser do novo reality-show da família Kardashian-Jenner, The Kardashians, foi divulgado! No vídeo vemos Kylie Jenner (24) grávida do seu segundo filho e Kim Kardashian (44) brincando sobre seus casamentos.

Nesta última quarta-feira, 2, Kim finalmente finalizou o polêmico processo de divórcio com o rapper Kanye West (44).

O novo programa The Kardashians terá sua estreia no dia 14 de abril, aqui no Brasil, o programa chega pela plataforma de streaming Star+.