Kourtney Kardashain assiste filme na beira da piscina com o marido Travis Barker

Kourtney Kardashian e Travis Barker curtiram um date romântico na piscina sob a luz da lua

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 22h02

Na última quarta-feira, 11, Kourtney Kardashian(43) curtiu uma noite romântica ao lado do seu marido Travis Barker (46).

Por meio do seu Instagram, a Kardashian mostrou que ela e o baterista assistiram um filme na beira da piscina. O filme escolhido para o date foi Edward Mãos de Tesoura, estrelado por Johnny Depp (58) e dirigido por Tim Burton (63).

A recém-casada foi exposta no novo episódio do reality-show The Kardashians ao ser mostrado uma cena onde a influenciadora quebrou seu anel de noivado que custou cerca de R$5,1 milhões.

Noivos desde o final do ano passado, Kourtney e Travis se casaram em Las Vegas no início deste mês após a cerimônia do Grammy.

Confira aqui o date romântico de Kourtney e Travis!

Reprodução: Instagram