Kim Kardashian teme separação com namorado após ataques de Kanye West

A estrela do 'The Kardashians' teme término do seu novo relacionamento após ataques recorrentes do ex-marido, o rapper Kanye West

Redação Publicado em 09/03/2022, às 11h59

Kim Kardashian (41) está com medo do seu novo namorado, o ator Pete Davidson (28), terminar o seu relacionamento com ela por causa dos ataques recorrentes do seu ex-marido, o rapper Kanye West (44).

Kim Kardashian teme término do seu novo relacionamento após ataques recorrentes de Kanye West:

De acordo com uma fonte do site Hollywood Life, a estrela do The Kardashians está sentindo um medo terrível de perdê-lo em meio às últimas polêmicas: "ela ainda é humana e tem suas inseguranças", diz a fonte.

"Ela vê que bom coração ele tem, ele a faz rir, ele a apoia. Pete realmente é o que Kim está procurando em um homem, mas ela tem suas preocupações de que todo esse drama com Kanye talvez o afaste ou até o assuste”, explicou o insider.

“Ela tem suas apreensões e não está totalmente confiante de que esse relacionamento possa durar a longo prazo. Ela entende completamente se isso é demais para [Pete] aguentar, especialmente para alguém que não tem filhos e que nunca foi casado. No final do dia, ela sabe que 'o que será, será'; mas ela espera que Pete esteja disposto e que seja capaz de estar ao seu lado em tudo isso.”, afirmou.

Já uma outra fonte afirma que a Keeping Up with the Kardashians se sente "em uma corda bamba" ao ter que dar conta do trabalho, do namoro, dos quatro filhos e do processo final do divórcio conturbado com o cantor.

“Ela ama o Pete, ama tudo o que ele trouxe para sua vida e ama o jeito despreocupado dele, e ela não quer perder isso. Ela simplesmente odiaria se o que Kanye tem feito ou se a distância e as obrigações de carreira arruinassem o que eles têm. Ela tem uma preocupação extra, especialmente porque passou por muitos relacionamentos que não deram certo", explica uma outra fonte próxima ao clã Kardashian-Jenner.

O relacionamento de Kim Kardashian e Kanye West:

Kim Kardashian e Kanye West começaram a namorar em 2012, e dois anos depois oficializaram a união em uma cerimônia luxuosa na Itália. Os dois tiveram quatro filhos, North (8), Saint (6), Chicago (4) e Psalm (2).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Durante os anos que ficaram juntos, o casal enfrentou muitos conflitos e rumores de explosões temperamentais de Ye, que sofre de transtorno bipolar. Em 2020, a relação estremeceu após o rapper decidir lançar sua candidatura como presidente dos Estados Unidos, que na campanha passou a postar detalhes pessoais de sua família e sobre seu casamento nas redes sociais, o que afetou a socialite.

Novo namorado de Kim Kardashian aumenta número de seguranças após ameaça de Kanye West:

Desde o envolvimento da socialite com o astro do Saturday Night Live, Kanye West tem feito uma série de pedidos públicos para que a ex volte para ele. Em determinado momento, o rapper incentivou seus fãs a gritarem com o artista caso o vissem na rua.

Nesse meio tempo, o músico lançou uma canção em que diz que bateria em Pete Davidson, e lançou um videoclipe em que aparece decapitando e enterrando um boneco muito semelhante ao ator.