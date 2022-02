Kim Kardashian reúne o clã Kardashian-Jenner e se declara: "Sempre ligadas no coração"

Kim Kardashian reúne irmãs Kardashian-Jenner em clique luxuoso e faz declaração em meio à polêmicas

Redação Publicado em 22/02/2022, às 13h33

A socialite Kim Kardashian (41) usou as redes sociais na última segunda-feira, 21, para compartilhar um registro extremamente poderoso ao lado do clã Kardashian-Jenner.

A empresária reuniu Kourtney Kardashian (42), Khloé Kardashian (37), Kendall Jenner (26) e Kylie Jenner (24), que posaram da mais velha para a mais nova, e falou sobre a relação entre elas através de uma sensível declaração de apoio.

Na foto, a estrelas do KUWTK aparecem belíssimas e coladinhas em um registro repleto de luxo:"Lado a lado ou a milhas de distância, irmãs estão sempre ligadas no coração", escreveu a advogada ao recordar o momento com às irmãs.

Ainda recentemente, Kim Kardashian fez um ensaio sensual na piscina e fãs apontaram uma indireta para o rapper Kanye West (44) em meio às discussões e polêmicas do divórcio.

Kim Kardashian reúne o clã Kardashian-Jenner e se declara para às irmas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Clã Kardashian/Jenner dá ultimato a Travis Scott para ele se afastar de Kanye West:

Kim Kardashian não está nada feliz com a amizade do namorado de sua irmã mais nova, a empresária Kylie Jenner (23), com o seu ex-marido, o rapper Kanye West. As integrantes da família teriam se unido para que o cantor se afaste de Ye, de uma vez por todas, provando que sua lealdade com as Kardashians/Jenners.

"Kim pessoalmente teve uma conversa com Travis Scott, e Kylie deixou claro que ele precisa cortar os laços com o ex de Kim. Sua lealdade deve estar com a família – e ele está muito ciente do que aconteceu entre Kanye e a família", contou a fonte.

A situação vem saindo um pouco fora do controle. Ainda recentemente, o novo namorado de Kim Kardashian, o comediante Pete Davidson (28), precisou aumentar a sua segurança por conta de uma ameça feita por Kanye West em uma música.