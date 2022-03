Kim Kardashian posta cliques antigos ao lado das irmãs Khloé e Kourtney

Kim Kardashian relembrou momentos do passdo ao lado de suas irmãs que participam com ela do novo reality-show The Kardashians

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 16h17

Nesta sexta-feira, 4, Kim Kardashian (41) postou em seu Instagram cliques antigos com suas irmãs Khloé (37) e Kourtney(42).

Nas duas fotos, as filhas de Kris Jenner (66) e Robert Kardashian apareciam fazendo caretas e se divertindo. Kim usava um vestido verde escuro, Kourtney um look azul claro e Khloé posava com um vestido perto.

Na legenda da postagem, a ex-esposa de Kanye West(44) escreveu: "Bonecas de corrida". A irmã mais nova de Kim marcou presença nos comentários e escreveu: "Bonecas de corrida para a vida".

Os fãs das Kardashian adoraram os cliques! "Rainhas", escreveu um seguidor. Outro fã gostou de ver Kim relembrando os momentos com as irmãs: "Meu Deus, onde tudo começou".

Os seguidores de Kim também elogiaram a beleza das três irmãs. "Tão lindas", comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: "As originais".

Como estão as irmãs Kardashian hoje?

Nesta semana, Kim Kardashian finalizou o processo de divórcio com o rapper Kanye West. A influenciadora está atualmente namorando o comediante Pete Davidson (28).

Khloé está mostrando em suas redes sociais que está superando a traição do seu ex, Tristan Thompson (38), que teve um filho com uma personal trainer enquanto estava em um relacionamento com a Kardashian.

E Kourtney Kardashian, que está noiva do músico Travis Baker, recentemente disse sentir que estava em um ambiente tóxico nas gravações das últimas temporadas do reality-show Keeping Up With The Kardashians.

Porém, as irmãs retornarão para a televisão com o novo programa The Kardashians que estreia em abril deste ano.

Confira aqui o post de Kim Kardashian com suas irmãs!