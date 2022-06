Kim Kardashian posa deitada em sua cama luxuosa avaliada em mais de R$ 1 milhão

Bilionária, Kim Kardashian faz ensaio sensual em sua cama luxuosa de mármore avaliada em mais de R$ 1 milhão

Redação Publicado em 08/06/2022, às 13h49

Não é novidade que o clã Kardashian-Jenner usa a sua fortuna bilionária muito bem, inclusive Kim Kardashian (41).

A empresária impressionou os fãs com nova publicação em seu Instagram, na noite da última terça-feira, 08, em que aparece posando em sua cama luxuosíssima, avaliada em US$ 220 mil, o equivalente a R$ 1 milhão na cotação atual.

A estrela do The Kardashians quis fazer promoção das peças de sua marca, Skims, e fez os cliques no móvel de mármore, feito exclusivamente para o seu quarto.

A irmã de Kylie Jenner (24) impressionou os seguidores com o raro clique em seu quarto, mostrando as paredes de mármore como cabeceira da cama.

Kim Kardashian faz ensaio sensual em cama luxuosa avaliada em mais de R$ 1 milhão: