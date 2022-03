Kim Kardashian oficializa namoro com Pete Davidson compartilhando fotos do casal

Kim Kardashian postou alguns cliques ao lado do seu namorado Pete Davidson e oficializou a relação

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 19h17

Nesta sexta-feira, 9, Kim Kardashian (41) oficializou no seu Instagram o namoro com Pete Davidson(28)!

Em uma série de quatro fotos, a influenciadora apareceu ao lado do comediante em duas fotos. Na primeira o casal se olhava enquanto estavam sentados no chão. O segundo clique do casal era uma selfie dos dois tirada por Pete.

Na legenda da postagem, Kim Kardashian escreveu: "Whose car we gonna take ?" ("Vamos pagar o carro de quem ?") fazendo uma referência ao filme Atração Perigosa estrelado por Ben Affleck (49). A última foto da sequência de post era um print desta cena do longa.

Nos comentários, uma das irmãs de Kim marcou presença. "Eu amei isso", disse Khloé Kardashian (37). Kim e Pete já haviam sido flagrados de mãos dadas em um encontro com Khloé e amigos.

E os fãs de Kim adoraram a chegada de Pete no feed da influenciadora! "Pete fazendo sua estreia", comentou uma seguidora. Outra fã escreveu: "Seriamente amando os dois juntos".

Os seguidores da filha de Kris Jenner (66) não pouparam elogios. Um fã escreveu nos comentários: "Amo essa dupla". E outra seguidora comentou: "Ainda não consigo acreditar nisso".

O ator e comediante já havia comentado sobre seu namoro com a Kardashian em uma entrevista, mas esta é a primeira vez em que Kim vem a público com o amado.

O relacionamento de Kim Kardashian e Pete Davidson

A ex esposa de Kanye West(44) e o ex namorado de Ariana Grande (28) começaram a se relacionar em novembro de 2021, de acordo com rumores. Um mês depois do início do namoro, Kim já teria apresentado Pete a seus filhos.

Em 2022, o casal teria viajado junto para as Bahamas e aumentaram as suposições sobre um relacionamento. Após a viagem, a modelo e o comediante saíram diversas vezes e até foram flagrados de mãos dadas indo jantar.

Porém, o relacionamento dos dois não agradou a todos. O ex-marido de Kim Kardashian chegou a ameaçar Pete Davidson em uma de suas músicas.

Confira aqui o post de Kim Kardashian com seu namorado!