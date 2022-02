Kim Kardashian elogia Sarah Jessica Parker e o spin-off de "Sex And The City"

A influencer rasgou elogios para Sarah Jessica Parker em seus stories, onde apareceu assistindo "And Just Like That"

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 18h00

Na noite da última quarta-feira, 9, Kim Kardashian (41) postou cliques assistindo à série And Just Like That.

A nova série do universo de Sex And The City agradou a influenciadora que escreveu nos seus stories: "Estou finalmente assistindo o episódio da semana passada e esse programa me faz tão feliz".

A modelo ainda falou sobre o cabelo da personagem Miranda, interpretada por Cynthia Nixon (55), que passou boa parte da série com seu cabelo grisalho natural e no último episódio aparece com o cabelo ruivo. "Também estou muito feliz que Miranda está ruiva de novo", comentou a filha de Kris Jenner (66).

Nos stories do seu Instagram, a dona da marca SKIMS ainda rasgou elogios para a estrela de And Just Like That, Sarah Jessica Parker (56). "O ser humano mais esplêndido e gentil", escreveu a namorada de Pete Davidson (28) sobre a atriz.

O final de And Just Like That...

A série que trouxe de volta a maioria dos personagens de Sex And The City, And Just Like That, teve seu último episódio exibido na última quinta-feira, 3.

Após muitas polêmicas envolvendo o novo programa, Sarah Jessica Parker fez um post em seu Instagram, onde escreveu um texto agradecendo a equipe e os fãs da série.

A atriz, que recentemente se pronunciou sobre brigas com outra estrela de Sex And The City, fez mistério em sua postagem, sobre uma possível segunda temporada.