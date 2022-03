Kim Kardashian comenta relacionamento com Pete Davidson em entrevista: "Me sinto bem"

Em uma entrevista na televisão americana, Kim Kardashian abriu seu coração e falou sobre seu relacionamento com Pete Davidson

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 21h13

Nesta quarta-feira, 16, Kim Kardashian (41) falou em uma entrevista para um programa de televisão americano sobre seu relacionamento com Pete Davidson (28).

No talk-show da comediante Ellen DeGeneres (64), a modelo comentou sobre ter oficializado seu namoro com Pete em seu Instagram: "Eu tinha fotos muito fofas de nós e eu queria ficar, 'Meu Deus nós somos tão fofos'. Mas aí pensei, 'Não seja tão desesperada. não poste muito, só dê um vislumbre'".

Sobre a maneira que oficializou o namoro, a filha de Kris Jenner (66) disse: "Eu não sei o que é a coisa certa a se fazer, eu não namoro desde antes do Instagram existir". Seu relacionamento anterior foi com o rapper Kanye West (44), que recentemente fez uma postagem polêmica sobre não poder ver seus filhos.

Porém, mesmo com os conflitos relacionados ao divórcio com Kanye, a Kardashian disse que está em uma fase boa de sua vida: "Me sinto bem. Eu acho que na vida, não importa o que seja, eu encorajo meus amigos e as pessoas que eu amo a serem felizes. E eu fiz isso".

Pete Davidson tem TRÊS tatuagens de Kim Kardashian!

E as relevações do namoro de Kim Kardashian e Pete Davidson não pararam por aí! A modelo ainda confirmou para Ellen que o comediante em 3 tatuagens em seu corpo em homenagem à Kim.

Segundo a dona da marca SKIMS, Pete já havia feito duas tatuagens homenageando a nova namorada e na terceira vez ele fez um "branding" (marcação a ferro) do nome da amada.

Kim Kardashian também revelou qual é sua "tatoo" favorita no corpo do namorado. "Acho que a minha favorita é uma que diz, 'Minha garota é uma advogada'", comentou a influenciadora que pretende praticar a advogacia no futuro.