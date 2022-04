Kim Kardashian abre o coração sobre seu namoro com Pete Davidson: "sentimento tão bom de estar em paz"

A influenciadora Kim Kardashian comentou em uma entrevista sobre o relacionamento com o novo namorado Pete Davidson

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 20h22

Nesta quarta-feira, 6, foi ao ar na televisão americana uma entrevista em que Kim Kardashian (41) revelava como está seu relacionamento com o comediante Pete Davidson (28).

Quando perguntada pela jornalista Robin Roberts o quão sério estava o namoro dos dois, a influenciadora respondeu: "Eu sou uma garota de relacionamentos, com certeza, e eu não ficaria com alguém que eu não planejasse passar uma boa parte do meu tempo com ele".

A modelo ainda falou que está feliz e em paz, mesmo com ameaças e ataques do seu ex-marido Kanye West (44). "Obviamente, eu quero ir no meu tempo, mas eu estou muito feliz e muito contente. E, é um sentimento tão bom de estar em paz", confessou a Kardashian.

No mês passado, Kim tornou o namoro com o comediante público através de um post em seu Instagram, em que o amado da modelo aparecia em algumas fotos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Khloé Kardashian e Kris Jenner opinam sobre o namoro!

Na mesma entrevista, para o programa Good Morning America, a mãe de Kim Kardashian Kris Jenner (66) falou o que pensava sobre o relacionamento da filha com Pete. "O Pete é ótimo, ele é um cara muito legal", opinou a mãe das Kardashians.

A irmã de Kim, Khloé(37) também quis comentar sobre o relacionamento dos dois. "Ele faz ela rir e ela ri o tempo todo", comentou a mãe de True(3).