Khloé Kardashian desabafa sobre dificuldade de superar ex-namorado: “Não é tão fácil”

A influenciadora comentou em entrevista sobre a dificuldade de superar o término com seu ex-namorado Tristan Thompson

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 22h14

Nesta quinta-feira, 27, Khloé Kardashian participou do "The Kelly Clarkson Show" apresentado pela cantora Kelly Clarkson e comentou sobre seu término com Tristan Thompson.

"Quando eu digo que estou aprendendo a parar de amar Tristan, eu acho que as pessoas- seja família ou amigos, ou qualquer pessoa para quem eu esteja contando a história- elas falam: 'Ok, então siga em frente'. E eu penso: Não, não é tão fácil assim", comentou a influenciadora.

A estrela do reality-show The Kardashians ainda contou o porquê de tanta dificuldade em superar o ex: "A repetição, a rotina. Quando bom acontecia, eu ligava para Tristan. Era isso que eu fazia".

A empresária e o jogador de basquete se separaram após ser revelado que Tristan havia tido um filho com outra mulher enquanto estava em um relacionamento com a Kardashian. Khloé e o atleta são pais da pequena True (4) e de um menino recém-nascido, que veio ao mundo por meio de barriga de aluguel meses após a separação do casal.

"Estou aprendendo a me reprogramar. Eu sei que aquilo não é a coisa certa para mim e preciso me curar e seguir em frente, mas não é algo que acontece da noite pro dia", ainda comentou a irmã de Kim e Kourtney.

Eita!

No episódio do reality The Kardashians lançado nesta quinta-feira, Khloé apareceu revoltada quando uma cena de seu ex foi exibida durante a première do programa.

Enquanto o episódio era exibido, é possível escutar Khloé gritando “Mentiroso!”, no momento em que o jogador fala sobre como gostaria de construir uma “família juntos”.