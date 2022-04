Khloé Kardashian deixa escapar que fotos da filha True foram editadas

A Kardashian sem querer revelou que fotos de sua filha True em parque de diversões foram editadas

Com a estreia do novo reality-show, The Kardashians, a família decidiu interagir com os fãs no Twitter nesta quarta-feira, 13.

Khloé Kardashian (37) respondeu alguns fãs e acabou admitindo que algumas fotos de sua filha publicadas no ano passado, foram editadas!

Na última terça-feira, 12, a mãe de True Thompson foi comemorar o aniversário de quatro anos da filha nos parques de diversão da Disney.

Nos stories do seu Instagram, se divertindo ao lado da filha, Khloé revelou que era a primeira vez da pequena nos parques.

Porém, a influenciadora acabou admitindo que algumas fotos antigas da filha foram editadas. Em 31 de dezembro do ano passado, Kim Kardashian (41) postou alguns stories de sua filha Chicago (4) ao lado de True no parque da Disney.

Kholé Kardashian admitiu a edição!

Quando questionada por um fã no Twitter que escreveu: "Khloé Kardashian, as pessoas tem perguntas", a mãe respondeu: "Eu realmente ferrei nessa".

No ano passado, quando os stories de Kim Kardashian haviam sido publicados, já haviam especulações dos fãs do clã Kardashian de que as fotos haviam sido editadas para inserir True.

Confira aqui as fotos do ano passado que foram editadas!

As fotos de True ao lado da filha de Kim Kardashian foram postadas no final

do ano passado - Reprodução: Instagram

Kim Kardashian teria dito na época que aquela teria sido a primeira vez da

filha de Khloé nos parques de diversão - Reprodução: Instagram

Veja aqui as fotos da primeira vez que True realmente foi para os parques da Disney!

Khloé Kardashian comemorou o aniversário de 4 anos da filha

- Reprodução: Instagram

Mãe e filha fizeram um passeio divertido pelos parques de diversões

- Reprodução: Instagram