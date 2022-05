Khloé Kardashian abre as portas da sua nova mansão avaliada em mais de R$ 100 milhões

Durante o The Kardashians, Khloé Kardashian revela detalhes da sua nova mansão avaliada em mais de R$ 100 milhões em Calabasas, na Califórnia

Fim do mistério! Khloé Kardashian (37) revelou novos detalhes de sua nova mansão em Calabasas, na Califórnia, durante o novo episódio do The Kardashians.

A empresária, até então, se mudou para o local recentemente e revelou que o ex-namorado, Tristan Thompson (31), viveria com ela no imóvel, avaliado em mais de R$ 100 milhões de reais.

Os dois, que são pais de True Thompson, de apenas três anos, terminaram antes que o atleta pudesse se mudar para a mansão.

Nas novas imagens, a loira mostra os detalhes de sua cozinha, incluindo diversas prateleiras com louças, utensílios de luxo e seus alimentos favoritos.

Entretanto, o destaque maior ficou para o seu novo closet, que estava repleto de sapatos, bolsas, roupas e acessórios.

Ainda nas últimas semanas, foi revelado que Khloé Kardashian descobriu traição de Tristan Thompson durante as filmagens do novo reality-show da família Kardashian. No início do ano, quando a notícia da traição do atleta foi revelada, a socialite postou fotos em seu Instagram com uma indireta na legenda: "Traição raramente vem dos seus inimigos".

