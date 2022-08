Kendall Jenner revela status de relacionamento com atleta da NBA após rumores

Discreta quanto a vida amorosa, top-model Kendall Jenner revela reconciliação com ex-namorado, Devin Booker, com foto raríssima

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 09h32

Após término do namoro, a top-model Kendall Jenner (26) revelou a conciliação com Devin Booker (25), da NBA. A estrela do The Kardashians (Star+) usou as redes sociais na última terça-feira, 02, para contar a novidade.

Discreta quanto a vida pessoal e amorosa, a empresária compartilhou um registro raríssimo com o namorado em seu Instagram. Na foto, ela aparece sentada no colo do rapaz em uma casa de campo enquanto toma uma bebida.

A dupla iniciou o namoro em meados de 2020, e logo após o casamento da irmã da modelo na Itália, foi anunciado que eles não estavam mais em um relacionamento. No entanto, nesta semana uma fonte próxima do casal revelou ao US Weekly que eles reacenderam o romance.

“[...] Eles passaram algum tempo separados, mas estão de volta a um bom lugar e estão muito felizes um com o outro", disse a fonte.

Kendall Jenner revela reconciliação com ex-namorado com foto raríssima no Instagram:

BOOKEN! 🤍 Kendall Jenner e seu namorado, Devin Book, via stories do instagram de Kendall, ambos praticavam atividades ao ar livre juntos. Kendall mostrou alguns detalhes, Devin praticava tiro ao alvo com machados e Kendall fazendo a famosa tirolesa como de costume. 💚🦋 pic.twitter.com/GxDjwvzVyI — Portal Jenners (@InfoJenners) July 31, 2022

