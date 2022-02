Kanye West se opõe à fala de Kim Kardashian sobre comportamentos do rapper

Kim Kardashian disse em documentos do divórcio, que o ex-marido Kanye West espalhava desinformação sobre o relacionamento dos dois

CARAS Digital Publicado em 27/02/2022, às 14h32

No último sábado, 26, Kanye West (44) se opôs a recente fala de sua ex-esposa Kim Kardashian (41) sobre o comportamento do rapper no relacionamento do antigo casal.

Em documentos recentemente arquivados no processo de divórcio do casal, a Kardashian afirmou que: "Kanye tem colocado muita desinformação sobre nossos assuntos privados e co-parentalidade nas mídias sociais, o que causou sofrimento emocional".

Na objção de Kanye feita por meio de advogados, o artista se defendeu: "Kim afirma que leu algo online supostamente por Kanye e caracteriza as postagens em sua declaração como desinformação. As postagens nas redes sociais não estão anexadas na declaração".

A resposta de Kanye à ex-mulher continua: "Kim precisava oferecer postagens nas mídias sociais em evidência e mostras as postagens feitas por Kanye".

Kim Kardashian também afirmou nos documentos que gostaria que este processo de divórcio se encerre o mais rápido possível, já que teve início em fevereiro de 2021. Uma audiência foi marcada para dia 2 de março.

Kanye West de affair novo e Kim Kardashian em Milão!

O rapper foi visto recentemente em um shopping em Miami com uma modelo que se parece com Kim Kardashian e recebeu diversos comentários na web.

Já Kim está na Fashion Week de Milão esbanjando estilo e beleza com looks ousados e de couro. Quem também marcou presença na semana de moda italiana foi a cantora e futura mamãe Rihanna (34).