Juliette Freire rebate críticas após apresentação ao vivo: 'Julgamento'

Juliette Freire se pronuncia após ser alvo de críticas por causa de apresentação ao vivo na Globo

CARAS Digital Publicado em 19/11/2022, às 13h24

A ex-BBB e cantora Juliette Freire (32) se defendeu nas redes sociais após ser alvo de críticas. Na noite de sexta-feira, 18, ela participou ao vivo do programa Vem Que Tem, da Globo, e fez uma apresentação musical. Porém, os internautas acusaram a artista de desafinar em alguns momentos da canção.

Ao sair do palco, a estrela fez uma declaração na internet para se defender das críticas. Ela afirmou que teve um problema e não estava ouvindo a sua voz durante a música.

"Antes que o tribunal comece o julgamento, tive um problema no fone e não me ouvia, mas tentei fazer o melhor”, disse ela no Twitter.

Antes que o tribunal comece o julgamento... tive um problema no fone e não me ouvia, mas tentei fazer o melhor. ❤ — Juliette (@juliette) November 19, 2022

