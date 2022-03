Juliana Paes publica selfie com Alanis Guillen e celebra a estreia de Pantanal

A atriz Juliana Paes rasgou elogios para Alanis Guillen, que interpreta Juma na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 16h17

Nesta segunda-feira, 28, é dia de estreia de Pantanal na programação da TV Globo.

E claro que os atores da nova novela das nove estão bem animados para o grande momento depois de tanta expectativa.

No perfil do Instagram, Juliana Paes (43), que interpreta Maria Maruá, compartilhou uma selfie ao lado de Alanis Guillen (23), que interpreta Juma, e falou sobre a sua ansiedade para a exibição do primeiro episódio.

"É HOJE!!!!!! Vcs também estão contando as horas para #Pantanal? Não é novidade o quanto fiquei emocionada por ser a Maria Marruá, já vivida por @kiscassia, de quem além de tudo sou uma grande fã!", disse ela.

A artista ainda comentou sobre como foi atuar com a jovem e ainda agradeceu a equipe. "Contracenar com a @alanissguillen, nossa Juma, que já foi a incrível @oliveiracris10, me deixou muito feliz também!!! Parabéns pra toda equipe, desde os atores da primeira versão. Vem, Maria Marruá!!!!", concluiu.

