Juju Salimeni revela qual era o seu salário no Pânico na TV

Juju Salimeni conta quanto ganhava para ser panicat na TV

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 17h16

A musa fitness Juju Salimeni (36) relembrou a sua época de panicat no programa Pânico na TV e contou qual era o seu salário. Ela contou que não ganhava muito bem na época.

“Não foi a época em que eu realmente ganhava mais. A gente trabalhava muito para um cachê que era muito menor. Quando eu comecei, era R$ 150 por domingo. Depois, aumentou para R$ 200”, disse ela ao colunista Fefito, do site UOL.

Então, ela contou que o programa foi bom para dar visibilidade. “Aquilo era uma vitrine pra gente. Nós fomos mulheres que o Brasil inteiro conhecia, e a gente era super requisitada pra todo tipo de evento. A gente trabalhava de segunda a segunda se a gente quisesse”, relembrou.

Por fim, Juju foi questionada se está rica e ela afirmou: “Considerando o país em que a gente vive, de tantas pessoas que ganham pouquíssimo, eu acredito que sim. Dá para considerar que sim”.

Juju Salimeni revela se usa anabolizantes para manter corpaço musculoso

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas e acabou recebendo um questionamento sobre utilizar os hormônios para ficar "grande".

"A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", falou sobre o seu caso.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!