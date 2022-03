Juan Paiva celebra a sua participação no The Masked Singer: ''Uma experiência única''

O ator Juan Paiva foi desmascarado como o Robô no último episódio de The Masked Singer

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 13h41

No último domingo, 6, Juan Paiva (23) foi desmascarado no The Masked Singer Brasil.

Fantasiado de Robô, o ator não impressionou os jurados e foi eliminado. Em entrevista, o artista comentou sobre a experiência de participar do programa.

"O convite foi uma surpresa para mim, eu tinha acabado de gravar a novela e estava de férias. Eu queria experimentar algo novo e diferente de tudo que já fiz. Adorei ter participado, foi uma experiência única que me fez lembrar do teatro e do contato com o palco e com o público. E foi um programa que me deu a oportunidade de cantar, situação que eu ainda não tinha me aventurado", disse.

Juan comentou sobre toda a preparação para dar vida ao personagem. "Foi uma construção a cada programa. Eu fui vivenciando o personagem, desde os ensaios até a hora da apresentação. E fui descobrindo algo novo na fantasia e explorando mais, estava ganhando mais confiança e experimentando situações diferentes. Eu peguei alguns passos de referência do Michael Jackson e fui brincando".

Ele ainda revelou qual foi a parte mais difícil em se apresentar na atração: "A parte mais difícil foi o canto. Eu nunca tinha tido essa experiência, sempre tive noção de ritmo, mas no canto mesmo eu nunca tinha experimentado, então chegar nos tons agudos foi um desafio. A mais fácil é sempre depois da apresentação, porque eu ficava nervoso, queria acertar a coreografia, mas depois que eu me apresentava dava um alívio enorme de missão cumprida", afirmou.

