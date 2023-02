Jovem ator da Globo teve velório polêmico, com briga e confusão

Irving São Paulo, ator de novelas da Globo, morreu precocemente e teve seu velório marcado por desavenças

Irving São Paulo esteve em diversas produções da Globo e teve sua história marcada após sua morte precoce e trágica. O artista morreu aos 41 anos, em 2006, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos. Seu velório contou com a presença da imprensa, que recebeu xingamentos e agressões por parte dos familiares, muito abalados.

O ator da Globo era filho do também artista e diretor Olney São Paulo, da cineasta Maria Augusta Santana e irmão de Ilya São Paulo, que também atuava em novelas da emissora até pouco tempo atrás, quando morreu aos 59 anos. Irving nasceu na Bahia, no município de Feira de Santana, e estreou na televisão nos anos 1980, na trama Final Feliz (1982), ao lado de nomes como Miriam Pires e Buzza Ferraz.

Nos anos seguintes, ele mostrou seu talento e atuou em diversas novelas da Globo como Bebê a Bordo (1988), Perigosas Peruas (1992), Mulheres de Areia (1993), A Viagem (1994), Por Amor (1997), Torre de Babel (1998) e A Padroeira (2001). Sua última novela foi ao ar no ano de 2002, chamada Sabor da Paixão, e seu último trabalho na Globo foi a minissérie Um Só Coração (2004).

Dois anos depois, em 2006, o ator da Globo foi internado em um hospital do Rio de Janeiro com um quadro grave de pancreatite. Em 10 de agosto do mesmo ano, ele não resistiu às complicações causadas pelo quadro e morreu vítima de uma falência múltipla de órgãos, deixando dois filhos.

Seu velório foi marcado por desavenças entre os familiares e a imprensa. Os parentes do ator da Globo estavam muito abalados com sua morte e não queriam a presença de jornalistas no local. "Vocês são sanguessugas, uns vermes!", gritou o irmão do artista, segundo o site O Fuxico. A situação saiu do controle após alguns membros da família quebrarem equipamentos dos jornalistas.

Na época, o ator Romeu Evaristo, que era amigo do ator da Globo, pediu desculpas à imprensa e tentou acalmar a situação. "A família está magoada, até porque o Irving teve poucas oportunidades na carreira de uns tempos pra cá", disse.

RELEMBRE HOMENAGEM DA GLOBO PARA ATOR NO VÍDEO SHOW: