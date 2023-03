Jota Júnior é demitido da Globo depois de 24 anos na emissora

Nesta terça-feira, 14, o narrador esportivo Jota Júnior (74) acabou sendo demitido da Rede Globo. O próprio jornalista confirmou em seu perfil nas redes sociais sobre seu desligamento da emissora carioca, revelando que no mês de março, completaria 24 anos de casa.

“No mês em que completo 24 anos de casa, estou deixando o sportv. Acabo de ser comunicado. Pouco a dizer. É virar a página e seguir de cabeça erguida como faço na profissão há mais de cinco décadas. Agradeço a todos que me acompanharam nesse tempo todo. E que outras portas se abram", escreveu o jornalista, em seu perfil oficial no Facebook e em seus stories de seu Instagram.

Integrante do Grupo Globo desde 1999, Jota Júnior fez diversas narrações de esportes, principalmente nos canais SporTV e Premiere, nas partidas de times nacionais. O jornalista também já narrou na TV aberta, mar de forma rara. Ficou conhecido por estar na Band nos anos 90, quando ficou conhecida como “o canal do esporte”.

Renata Vasconcellos faz rara aparição com seu marido, Miguel Athayde

O narrador Jota Júnior foi demitido da Sportv e comunicou a sua saída através das redes sociais:



- No mês em que completo 24 anos de casa estou deixando o Sportv. Acabo de ser comunicado. Pouco a dizer mas agradecer a todos que me acompanharam em meus trabalhos. As páginas da… https://t.co/1RokBEy4lcpic.twitter.com/7bvkfHSK89