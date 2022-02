Jota Abussafi faz sucesso à frente do programa 'Jota e Amigos' no SBTMs

Apresentador Jota Abussafi faz sucesso e eleva a audiência com o programa 'Jota e Amigos', no SBTMs

À frente do programa Jota e Amigos, sucesso na grade do SBT do Mato Grosso do Sul, Jota Abussafi atualmente comanda a atração 'número 1' para os amantes de viagem.

Em seu projeto semanal, o comunicador leva o público de casa para destinos curiosos, lugares inusitados, paisagens incríveis e gastronomia de qualidade, sempre oferecendo as dicas mais preciosas para os telespectadores curtirem os seus passeios ao máximo.

Recentemente, o âncora conversou com Marquinhos Trad, atual prefeito de Campo Grande, que contou que em breve a cidade receberá uma incrível exposição de carros antigos, evento que certamente vai agitar o local.

Anote aí!

A revista-eletrônica Jota e Amigos, apresentada por Jota Abussafi, é exibida sempre nas noites de sábado, à partir das 18:20, na grade do SBT Ms. Não percam!