José Luiz Datena revela que vai passar por duas cirurgias em breve

José Luiz Datena pede demissão de rádio para reduzir sua rotina de trabalho e passar por cirurgias

O apresentador José Luiz Datena revelou que vai passar por duas cirurgias nos próximos dias. De acordo com o site Notícias da TV, ele contou que os procedimentos são um pouco complexos, mas ele não deu detalhes sobre qual é o seu problema de saúde.

“Vou fazer duas cirurgias na próxima quinta-feira, já tenho seis stents. Tá na hora de ir tirando o pé. São um pouco complexos [os procedimentos cirúrgicos], prefiro que os médicos falem depois”, afirmou ele.

Com isso, Datena decidiu pedir demissão da Rádio Bandeirantes com o objetivo de reduzir a sua carga de trabalho diário. “Em resumo, foi isso mesmo: cansaço e cuidar da saúde. Devo me afastar um tempo depois das cirurgias que farei no Sírio”, comentou.

Por enquanto, ele vai continuar no comando do programa Brasil Urgente, da Band.

Datena relembra qual foi a notícia mais difícil de dar na TV

Com uma longa carreira na TV, José Luiz Datena relembrou qual foi a cobertura jornalística mais difícil que teve que fazer. Ele contou que, em sua experiência, o caso mais complicado foi o do assalto ao ônibus 174, na capital fluminense, no ano de 2000.

"Eu me lembro que eu narrei (sobre) aquele ônibus 174. Foi uma loucura. Foi com exclusividade, só tinha a gente (na cobertura). Eu estava em outra emissora de televisão [no programa Cidade Alerta, da Record TV] e só tinha a gente transmitindo. Foi um dos momentos mais tensos que eu vi na minha vida. Morreu a Geíza, que estava de refém do Sandro dentro de um ônibus. Quando ele saiu, o policial tentou atingir como arma que não era uma arma preparada para o assalto", contou.

"Na época, eu até pensei que ele tinha atingido o bandido, mas ele atingiu a Geíza, que morreu, infelizmente. O cara morreu a caminho da prisão dentro do camburão. Os nomes são esses mesmo? Até que eu estou com corpo de elefante e memória de elefante. Isso faz tempo pra caramba", finalizou.