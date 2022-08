José Loreto revela como é a rotina e os bastidores de 'Pantanal': ''Simbora peão''

Ator José Loreto revela como é a rotina das produções de 'Pantanal' com cliques nos bastidores ao lado dos atores do folhetim

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 08h22

O ator José Loreto usou as redes sociais na noite da última terça-feira, 16, para compartilhar uma sequência de registros inéditos nos bastidores dos últimos dias de gravações de Pantanal (TV Globo). O artista registrou como são feitas as produções do folhetim e detalhes da rotina dos atores.

Nos registros, compartilhados no Instagram, ele também posou com Juliano Cazarré, Thommy Schiavo e Silvero Pereira diante de uma paisagem de tirar o fôlego: "Mais um dia de lida com essa peonada baum bsurda! Simbora peão", escreveu ele na legenda da postagem.

Em questão de minutos, a postagem de Tadeu, no folhetim das 21hrs, havia recebido milhares de comentários dos fãs que celebraram: "Meus personagens favoritos", destacou uma seguidora. "São bonitos e sabem disso", continuaram.

Ainda recentemente, a atriz Rafa Kalimann revelou curiosidade sobre seu namoro com José Loreto. Os pombinhos são alvos de rumores sobre um novo casal há algumas semanas, desde que foram vistos juntos em uma praia no Rio de Janeiro. Agora, os dois assumiram a relação quando marcaram presença no show de Caetano Veloso.

José Loreto revela como é a rotina das produções de 'Pantanal':

