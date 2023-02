José Loreto revela que teve quatro dias de férias entre Pantanal e Vai na Fé: "Preparação"

José Loreto relatou bastidores de preparação para viver Lui Lorenzo enquanto interpretava Tadeu na última novela das nove

José Loreto (38) comentou os recentes trabalhos na Rede Globo. O ator relatou que teve apenas quatro dias de férias entre os papéis em "Pantanal" e "Vai na Fé".

Loreto explicou como já se preparava para viver Lui Lorenzo na atual novela das sete enquanto interpretava Tadeu na última trama das nove da emissora.

"Terminamos de gravar ['Pantanal'] em outubro e comecei a gravar o Lui Lorenzo no mesmo mês. Já estava fazendo a aula de dança e tentando ter o corpo rígido do Tadeu, mas já estava todo rebolativo por dentro", contou.

O ator ainda ressaltou como a diferença entre os papéis o auxiliou na preparação: "Se fosse [um personagem] rural de novo, se fosse um cara introspectivo, podia ter uma semelhança".

Ele citou como inspiração para Lui Lorenzo nomes como Latino, Luan Santana, Lulu Santos e Sidney Magal.

Este último cantor ainda teve uma influência ainda maior no papel, já que Loreto estava escalado para viver Magal em um filme, mas abandonou o projeto por conta da pandemia e de "Pantanal".

"Me preparei para rodar o filme do Magal, fiz dois anos de preparação [...] Chegou 'Pantanal', avassalador. Não dá para fazer ao mesmo tempo. Aí tive que fazer a novela e virei produtor do filme do Magal, que vai ser lançado esse ano. Tinha metade dessa faculdade de mim. Ajudou [na virada de chave]. Lui é muito Magal, vou usar tudo que me preparei, já estava dançando, cantando", esclareceu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

José Loreto compartilha mensagem de amor após término com Rafa Kalimann: "Finge que superou"

José Loreto usou as redes sociais para desabafar sobre o amor. Com um longo texto refletindo sobre estar ou não com o amor de sua vida, o ator chamou atenção dos internautas.

Isso porque, há algumas semanas, ele e Rafa Kalimann (29) anunciaram o término do relacionamento. O casal ficou junto por seis meses, e viviam trocando declarações de amor nas redes sociais.

"Neste mundo torto quase ninguém acaba ficando com a pessoa que mais amou na vida, apesar de todos fingirem que sim", iniciava o texto publicado por Loreto.

"Já que não deu certo, é melhor que fique assim. A gente se afasta e cada um vai tocando a sua vida. A gente se afasta e depois de um tempo finge que superou, que não sente mais nada e até arrisca andar de mãos dadas com um novo amor. A gente se afasta e guarda tudo dentro do peito", dizia a mensagem.