José Loreto resgata melhores momentos com os peões no Pantanal: ''Renasci peão''

Ao lado dos peões do Mato Grosso do Sul, José Loreto mostra registros da preparação para viver Tadeu em 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 17h24

Nesta quinta-feira, 10, José Loreto (37) aproveitou o clima de nostalgia nas redes sociais para mostrar um pouquinho das gravações de Pantanal.

Ao lado dos vários peões com quem compartilhou a rotina por semanas no Mato Grosso do Sul, o ator revelou as experiências que teve no lugar.

“Pantaneiro. Primeira comitiva da minha vida. O dia em que renasci peão”, escreveu ele na legenda da publicação. Na trama das 9, o artista vai viver Tadeu.

Nos comentários, os fãs ficaram impressionados. “Que coisa mais linda”, disse um. “Ansioso para assistir”, confessou outro. “Você tá incrível”, elogiou mais um.

Recentemente, o galã revelou os primeiros cliques profissionais caracterizados como seu personagem e deixou a web babando.