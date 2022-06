José Loreto posa com Irandhir Santos e Jesuíta Barbosa nos bastidores de 'Pantanal': "Meus manos"

José Loreto fala sobre amizade ao posar com Irandhir Santos e Jesuíta Barbosa nos bastidores de 'Pantanal'

Redação Publicado em 02/06/2022, às 14h27

Assim como a atriz Dira Paes(52), o ator José Loreto (38) também usou as redes sociais para compartilhar novos registros nos bastidores da novela Pantanal.

Assim como no folhetim, o artista posou ao lado de Jesuíta Barbosa (30) e Irandhir Santos (43) e aproveitou o momento para falar sobre a parceria entre eles por trás das câmeras.

"Eu tenho um amor por esses meus manos que não cabe no meu peito de peão… gratidão José Jesuíta e Irandhir Santos!", escreveu o artista. "P.S. ao Velho do Rio: agora SIM, a família está completa", ao completar com a citação You’ve Got a Griend In Me, música que fala sobre amizade.

