José Loreto mostra processo de caracterização para 'Pantanal'

Ator José Loreto compartilha vídeo nos bastidores de 'Pantanal' se transformando em seu personagem na trama, o peão Tadeu

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 09h47

O ator José Loreto (38) tem compartilhado com os fãs os bastidores de gravações do remake de Pantanal! Na manhã desta quarta-feira, 29, o artista compartilhou um vídeo mostrando sua transformação em Tadeu na trama das nove escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi.

O famoso iniciou o vídeo cantando a música Nobre Vagabundo, de Daniela Mercury, e exibiu passo a passo da caracterização, dando detalhes do figurino.

Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, ele aparece trocando de roupa e colocando calça jeans, camisa, chapéu, cinto, botinas, e até a faca usada pelo personagem.

"Quase descobri que não sou filho da minha mãe. Larga mão", brincou sobre o capítulo exibido na novela na noite de terça-feira, 28, em que Tadeu questiona Filó (Dira Paes) sobre ser um Leôncio.

José mostrou uma pulseira marrom e verde que faz parte do figurino, que, para ele, simboliza a terra e a vegetação do Pantanal e sua ligação com a personagem de Dira.

"Um pouco da minha transformação diária… José Loreto se tornando Tadeu pela perspectiva do figurino de @mariesalles. Simbora peão!!!", escreveu Tadeu na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs exaltaram a atuação de Loreto na produção da TV Globo.

José Loreto dedura Rafa Kalimann no 'Domingão'

No último domingo, 26, Rafa Kalimann (28) passou por um perrengue no palco do Domingão com Huck e foi dedurada pelo colega de júri na Dança dos Famosos, José Loreto. "A Rafa quebrou o salto dela de tanto bater o pé. Mostra, mostra! Olha isso aqui, gente", disparou Loreto, arrancando risadas. "Esse é o salto da Rafaella? Ela realmente estava no ritmo", brincou Huck. "Poxa, eu ia sair daqui no salto. Eu ia segurar a fineza. Boca de sacola", disse ela, aos risos.

Confira a caracterização de José Loreto: