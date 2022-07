José Loreto e atores de Pantanal são fotografados por Dira Paes nos bastidores da novela

O ator José Loreto compartilhou fotos com colegas de elenco e arrancou elogios dos fãs da novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 30/07/2022, às 09h34

José Loreto (38) dividiu com os seus seguidores fotos bem divertidas nos bastidores da novela Pantanal. O ator contou que ele e outros atores foram fotografados por Dira Paes (53).

Nos registros, o artista posa com Juliano Cazarré, Marcos Palmeira, Guito, Gabriel Sater e Thommy Schiavo.

"Seis são tudo garrado um no oto??? Marca o @ de quem ocê não larga mão peão. Simbora!!!", brincou ele na legenda da publicação.

A beleza da galera chamou a atenção dos fãs. "Os melhores", "Todos lindos demais estão arrasando na novela", "É muita beleza", "Eita peonada bonita", dispararam os internautas.

Recentemente, José Loreto encontrou com Tadeu Schmidt nos Estúdios Globo e divertiu os seguidores ao brincarem com os seus nomes.

JOSÉ LORETO E RAFA KALIAMM CURTEM PRAIA COM OS AMIGOS

A ex-BBB e apresentadora Rafa Kalimann (29) aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado na praia de Joatinga, no Rio de Janeiro. No local, ela encontrou o ator José Loreto (38), que estava acompanhado da filha. Os dois curtiram o dia juntos e na companhia de outros amigos e crianças enquanto ficaram sentados na areia perto de uma pedra.

