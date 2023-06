José Loreto causa alvoroço nos bastidores de 'Vai na Fé': "Disputas”

O ator José Loreto causou alvoroço entre os colegas de elenco nos bastidores de 'Vai na Fé'; veja os cliques

Na última semana, o ator José Loreto dividiu com os seguidores uma série de fotos dos bastidores da novela queridinha dos telespectadores da Globo, 'Vai na Fé', trama das 19h, escrita por Rosane Svartman.

Em um dos cliques da publicação, o artista surge belíssimo com todos seus atributos físicos à mostra ao disputar uma quebra de braço de ‘mentirinha’ com o ator Samuel Assis, que dá vida a Benjamin na trama.

Já em outro clique, José Loreto posa em uma selfie no espelho do elevador do PROJAC, acompanhado de seu par na dramaturgia, Sheron Menezzes. Em seguida, Carolina Dieckmann também apareceu do ladinho do astro nos registros.

Na legenda, o galã que interpreta Lui Lorenzo colocou: "Essas “disputas” tão ficando puxadas!!! E ai… torcendo pra quem com quem?!?", escreveu ele ao interagir com os fãs que logo reagiram de forma positiva.

“Estou torcendo por Lui e Sol!”, disse uma fã. “Quando o Lui Lorenzo volta a cantar com a Sol? Acho que esta faltando esse tempero da trama, que estava super legal”, opinou outra. “Luimiar química pura. Rosana querida, anota: Lui com Lumiar , Ben com Sol , Rafa com Kate , Clara com a personal. Nessa ordem pra gente ser feliz”, afirmou mais uma. Por sua vez, Sheron Menezes se declarou: “Te amo!”

VEJA A PUBLICAÇÃO DE JOSÉ LORETO:

José Loreto desfila com sunga fio-dental em evento e exibe uma parte do bumbum

Recentemente, José Loreto elevou a temperatura ao aparecer com look mínimo na passarela da grife The Paradise durante o SPFW. Ele arrancou suspiros da plateia ao surgir com o peitoral à mostra e usando uma sunga estilo fio-dental.

Loreto mostrou o seu corpo sarado e musculoso ao cruzar a passarela com a sunga mínima e uma camisa estampada. O modelito de verão destacou a boa forma do galã e o seu abdômen sarado. Além disso, ele ainda deixou à mostra o seu sensor de medir a glicemia no bumbum. Isso porque ele é diabético há mais de 20 anos e controla seus níveis diariamente.